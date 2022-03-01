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Polis aracı refüjdeki ağaca çarptı! 2 polis yaralı

Polis aracı refüjdeki ağaca çarptı! 2 polis yaralı
01.03.2022 09:07 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:07

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir polis aracı refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan 2 polis yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan polis otosu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Oğuzlar Mahallesi, Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi'nden Basmane'ye giden polis memuru A.F.İ. idaresindeki polis otosu, kontrolden çıkınca refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kadın polis memuru H.K. ile sürücü A.F.İ. meslektaşları tarafından araçtan çıkartıldı. H.K. başka bir polis otosu ile A.F.İ. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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