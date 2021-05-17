PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kimdir?

Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası konuşmasında PKK liderlerinden Sofi Nurettin ile ilgili önemli bir konuyu açıkladı. Peki, Sofi Nurettin kimdir?

SOFİ NURETTİN KİMDİR?

Sofi Nurettin (K)'in asıl adı Nureddin Halef el-Muhammed'dir.

Öldürülen Sofi Nurettin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adına ABD ile katil Esed ile görüşen isimdi. Öte yandan bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu olan Sofi Nurettin'in altında SDG Yürütme Komitesi üyeleri yer alıyordu

Öte yandan Nurettin bu görevi, PKK'nın elebaşları Cemil Bayık ve Murat Karayılan'a bağlı olarak yapıyordu.

Nurettin SDG'nin silahlı kanadının sorumlusu olan Şahin Cilo'yu (Mazlum Kobani) yönlendiren isimdi. Cilo, 2012'den bu yana SDG'nin sözde komutanı görevini yürütüyor.

ÖZEL EKİP KURULDU

Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekâtlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, Sofi Nurettin'in Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine, Sofi Nurettin'in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.

IRAK'TA OLDUĞU GİZLİ TUTULUYORDU

Sofi Nurettin'in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek Sofi Nurettin'in Irak alanına geçtiğini tespit etti.

Ayrıca, yürütülen çalışmalarda, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunmuş olan Sofi Nurettin'in Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.

Bunun üzerine, kurulan özel ekip, Sofi Nurettin'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Sofi Nurettin'in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda Sofi Nurettin'in; Gare alanında Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

YEREL MUHATAPLAR DA DOĞRULADI

Sofi Nurettin kod Halef el Muhammed'in etkisiz hale getirildiği, MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. MİT'in Irak'taki yerel ağı ayrıca, Sofi Nurettin'in, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin'in öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade ettiler.

Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu; Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini söyleyerek, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını ifade etti.

MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin kod Nurettin Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

2009 yılında, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Sofi Nurettin kod Halef el Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici eylemi yönetmişti.

2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti.

Ayrıca, Sofi Nurettin kod Halef el Muhammed, TSK tarafında Gare alanında Şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini verdi.

ÖRGÜT AÇISINDAN YIKICI ETKİLERİ OLACAK

Güvenlik kaynaklarınca, MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.

PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye Genel sorumluluğu görevini yürütmüş olan Sofi Nurettin kod Nurettin Halef El Muhammed'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Sofi Nurettin'in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor. MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği vurgulanıyor.