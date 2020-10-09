PKK ve FETÖ hesaplarının hedefinde yine A Haber var! “60 yıllık televizyon” üzerinden algı operasyonu...

FETÖ ve PKK yandaşları yine A Haber'i hedef aldı. A Haber'de yayınlanan "60 yıllık televizyon" haberi ile ilgili algı oluşturmaya çalışan başta FETÖ ve PKK yandaşları olmak üzere bazı çevreler kurgu haber adı altında karalama kampanyası başlattı. Gerçeği, yine o haberi yapan A Haber muhabiri ve televizyon tamircisi Şirvan Ak ortaya çıkardı.

FETÖ ve PKK yandaşları yine A Haber'i hedef aldı. A Haber'in milli ve yerli yayıncılığından rahatsız olan bu çevreler, Kocaeli'de bir televizyon tamircisi haberi üzerinden yeni bir algı operasyonu yaparak yine bir itibar suikastına imza attılar.

FARKLI MEDYA MECRALARI DA AYNI HABERİ GİRDİ

Oysa aynı haber birçok haber ajansı ve farklı medya mecralarında da yer aldı.

A HABER'İ HEDEF ALDILAR

Ancak nedense her fırsatta A Haber'i hedef alan yayın organları ve sosyal medya hesapları yine A Haber'e saldırı başlattı.

İtibarsızlaştırma operasyonuna en güzel cevabı haberin kaynağı olan televizyon tamircisi Şirvan Ak verdi.



OLAYIN ASLI

Darbenin yıl dönümü olduğu için bazı kanallar darbe ile ilgili belgesel yayınlıyordu. Şirvan Ak'ın televizyondaki arızayı gidermesi de işte tam o ana denk geldi.

Şirvan Ak, o anı A haber ekiplerine anlatmak için kurduğu bir bağlantıyla Kenan Evren'in darbe bildirisini ekrana verdi.

Haber sonrası, sosyal medyada hakarete varan ağır eleştirilere televizyon tamircisi Şirvan Ak sert tepki gösterdi.