İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bugün 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. Sosyal medyadan algı operasyonu yaparak A Haber'i hedef aldı.
Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi.
Montajlanan görüntü
Gerçeği.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.