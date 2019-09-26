Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 21:40

trollerinden A 'e ! de bile boş durmadılar

'un Silivri ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı trolleri A 'i hedef aldı. Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan sosyal medya trolleri istediklerini elde edemedi. İşte sosyal medyada 'e yapılan o ...

Sosyal medya trollerinden A Haber'e çirkin saldırı!

'un Silivri ilçesi açıklarında bugün 5.8'lik bir meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. dan algı operasyonu yaparak A 'i hedef aldı.



Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi.



Montajlanan görüntü

Gerçeği.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSosyal medya trollerinden A Haber'e çirkin saldırı! Depremde bile boş durmadılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri