İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bugün 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. Sosyal medyadan algı operasyonu yaparak A Haber'i hedef aldı.







Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi.







Montajlanan görüntü





Gerçeği.