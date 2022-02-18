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PKK vakfı DİAYDER davası başladı! CHP'li İBB'nin işe aldığı PKK'nın sözde hocaları hesap verecek

PKK vakfı DİAYDER davası başladı! CHP'li İBB'nin işe aldığı PKK'nın sözde hocaları hesap verecek
18.02.2022 13:02

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Terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Sanıkların, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 3,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyor. Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak işe alındıkları ortaya çıkmıştı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ayrıntıları aktardı.

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