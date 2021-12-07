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PKK güdümlü Mezopotamia Hackers ve CMG-Team Cold Hackers örgütüne operasyon

PKK güdümlü Mezopotamia Hackers ve CMG-Team Cold Hackers örgütüne operasyon
07.12.2021 15:10 - Son Güncelleme: 07.12.2021 15:18
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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde, örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS isimli örgüt grubuna mensup 42 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internette terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK içerisinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" ve "CMG-Team Cold Hackers" isimli gruplara mensup şüphelilerin, 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edildi.

Açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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