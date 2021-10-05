PKK elebaşı Duran Kalkan: "HDP, CHP’nin önünü açtı! CHP, HDP’ye muhtaçtır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde "Kürt sorunu" açıklamasının ardından HDP'yi meşru olarak gösterip "HDP'siz çözülemez" sözleri büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri hala tartışılırken PKK'nın tecavüzcüsü Duran Kalkan'dan aradaki iş birliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi. Kalkan, "HDP’nin bu çıkışını bazı CHP’liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP’nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP’ye muhtaçtır" dedi.

CHP'nin ipini ellerinde tutan terör örgütü PKK'dan partiye dikkat çeken bir uyarı geldi. Elebaşı Duran Kalkan, "HDP, CHP'nin önünü açtı! CHP, HDP'ye muhtaçtır" dedi. Kalkan'ın açıklamaları sözde Atatürkçü CHP'nin nasıl PKK'ya esir olduğunun en net kanıtı oldu.

Kalkan şu ifadeleri kullandı:

CHP bu süreçte biraz olumluluğu oynasın. HDP'nin bu çıkışını bazı CHP'liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP'nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP'ye muhtaçtır. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler

KILIÇDAROĞLU SÖZDE KÜRT SORUNU İÇİN HDP'SİZ ÇÖZÜLEMEZ DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullanmıştı.

HDP'DEN İMRALI YANITI

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından HDP ve DBP'den de yanıt geldi. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevap olarak "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadelerini kullanmıştı.

Yine HDP'nin kardeş partisi DBP'den yapılan açıklamada da "Kürt sorununun demokratik çözümünün esas muhatabı sayın Öcalan'dır. Bu gerçekliğin dışındaki tüm arayışlar sonuç vermediği gibi aksine sorunu derinleştirmiştir" şeklinde bir destek gelmişti.