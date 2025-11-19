Pendik'teki kadın cinayetinden flaş görüntü! Binaya girişleri kamerada!

Tartışma Kanlı Bitti

Olay, saat 22.45 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sedat A. (33) ile eşi Firdevs A. (34) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Sedat A., elindeki bıçakla eşine saldırdı.

Firdevs A. Hayatını Kaybetti

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Firdevs A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Sedat A.'nın ise saldırının ardından intihar ettiği öğrenildi.

Kamera Kaydı Soruşturmayı Destekledi

Akşam saatlerinde apartmana gelen çiftin bina girişindeki hareketleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Firdevs A. ile Sedat A.'nın apartman girişinde tartıştığı ve Sedat A.'nın eşini bina girişinde ittiği anlar açık şekilde görülüyor.