Pendik’te öğrenciye şiddet kamerada: “Seni gebertirim”

Giriş Tarihi: 20.05.2025 21:53:34

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Ergenekon Ortaokulu'nda yaşanan olay kamuoyunu dehşete düşürdü. İddiaya göre, okulda görev yapan bir öğretmen, sınıfta tahtaya kaldırdığı öğrenciye sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. O anlar, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde öğretmenin öğrenciye bağırarak "Pisliksin, seni gebertirim" dediği duyulurken, tehditkâr tavırları da dikkat çekti. Yaşanan olay sonrası öğrencinin ailesi ve bazı veliler, okula giderek öğretmenden şikâyetçi oldu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından darbedilen öğrencinin ablası Gül Ak, kardeşinin korkudan daha önce yaşananları anlatamadığını belirterek, "Bugüne kadar korkudan sustular. Kardeşim olay anını görüntüledi, eve geldiğinde bize gösterdi. Biz de hemen okula gidip şikayet dilekçemizi verdik" dedi.

Öğretmenin başka öğrencilere de şiddet uyguladığı iddia edildi. B.S. isimli bir öğrenci, "Resim öğretmenimiz D.A. durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli bana hakaret ediyor. Merdivenden iter gibi yaptı. Bu psikolojik ve fiziksel şiddet dayanılmaz hale geldi" şeklinde konuştu.

Bir başka öğrenci Y.L. ise, "Çantam sıranın üzerindeydi. Öğretmen gelip çantayı üstüme fırlattı. Montumdan çekiştirerek bağırdı. Herkesin içinde aşağılayıcı sözler söyledi" dedi.

Söz konusu öğretmenin daha önce Maltepe'de görev yaptığı, disiplin sorunları nedeniyle Pendik'e sürgünle gönderildiği de öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olayla ilgili idari soruşturma başlattığı bildirildi. Öğrenciler ve veliler ise sürecin yakından takip edilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyor.