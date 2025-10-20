PODCAST CANLI YAYIN
Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkana daldı

Pendik'te kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere ardından da dükkana daldı. Şans eseri yaralanan olmayan kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Pendik'te akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bir kadın sürücü, tansiyonunun düşmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobiliyle yol kenarında park halindeki araca çarptı sonra da bariyerleri aşarak bir dükkana girdi. Çarpmanın etkisiyle araç ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Sürücünün ve çevredekilerin yara almadan atlattığı kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören esnaf Zeki Yalçın, "Akşam saat sekiz civarında yüksek bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda aracın dükkana girdiğini gördük. Allah'tan cana zarar gelmedi, sadece mal kaybı var. Sürücü tansiyonunun düştüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

