Pendik, Dumlupınar Mahallesi'nde güne korkunç bir olayla başladı. Bir vatandaşın çöp atmak için dışarı çıktığı sırada fark ettiği parçalanmış ceset, mahallede büyük bir şok etkisi yarattı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle yönlendirilen polis ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

İlk bulgular, erkek olduğu belirlenen cesedin kollarının ve bacaklarının vücuttan ayrıldığı ve bu parçaların mahalledeki iki farklı çöp konteynerinde saklandığını ortaya koydu. Ceset, detaylı incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu vahşi cinayetin sebepleri ve failleri hakkında bilgi toplama çalışmaları devam ediyor. Mahalle sakinleri ise yaşanan bu korkunç olay karşısında tedirginlik ve endişe içinde.