Parfüm dolum tesisi faciasında hayatını kaybeden Esma'nın eşi: "Birbirlerine sarılarak ölmüşler"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisi faciasında eşi Esma Gikan'ı kaybeden Aytekin Gikan, açıklamalarda bulundu. Tesiste tek bir kapı olduğunu ve başka çıkış bulunmadığını vurgulayan acılı eş, "Yangın kapıda başlamış. Arkada çalışan insanlar kendilerini soyunma odasına veya mutfağa atmışlar. Orada birbirlerine sarılarak ölmüşler" dedi. Gikan, eşinin sigortasız çalıştırıldığı için 2 ay önce işten ayrıldığını ancak iş yerinden gelen ısrarlar üzerine yeniden başladığını anlatarak, "Eşime 700-750 lira yevmiye veriliyordu. Ayrıca 100 lira da öğle yemeği için veriliyordu. Ben akşam çıkarttım, sabah geri çağırdılar. Sigorta da olmadı. Olan bize oldu" diye konuştu.