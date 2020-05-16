Camiler cemaatine kavuşacak! Cuma namazı özlemi Haziran'da bitiyor

16.05.2020 10:30

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş, "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.





CUMA NAMAZLARI 1 AY SONRA BAŞLIYOR

Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.