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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024, 22:29 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024, 22:28

Paket operasyonu: 32 tutuklama!

Evde ek iş ilanı ile çok sayıda kişiyi dolandıran 64 kişi gözaltına alındı. İşlemlerine yasal görüntüsü vermek için sahte belge ve logo üreten dolandırıcılar, hedef kitlesi olarak ev hanımlarını belirledi. Mağdurlardan şimdiye kadar milyonlarca lira koparan dolandırıcı şebekede, 32 kişi tutuklandı.

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda "evde ek iş" ilanları vererek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 64 şüpheliden 32'si tutuklandı.

70 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Temmuz'da İzmir merkezli olmak üzere 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

Yürütülen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alınırken diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

SAHTE LOGOLAR, BELGELER HAZIRLADILAR: HEDEF 'EV KADINLARI'

Şüphelilerin, sosyal medya ve internet sitelerine "evde ek iş", "evde paketleme işi" ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen kişileri "kapora ücreti", "sigorta ücreti" ve "veri ücreti" adı altında para talep ederek dolandırdıkları belirlendi.

Zanlıların, işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için sahte kurum logosuyla belgeler hazırladıkları, sahte şirket isimlerini kullandıkları, bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev kadınlarını seçtikleri tespit edildi.

17 MAĞDURDAN 1 MİLYON 250 BİN LİRA
Şüphelilerin İzmir'de 17 mağdurdan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira, ülke genelinde ise bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız menfaat elde ettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 64 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32'si tutuklandı, 15'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı, 17'si ise serbest bırakıldı.

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