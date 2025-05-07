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Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Başkan Erdoğan’a tehdit savurduğu video ortaya çıktı!
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Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Başkan Erdoğan'a tehdit savurduğu video ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 7.05.2025 17:04:48

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajında Başkan Erdoğan'a tehditler savurduğu ortaya çıktı. "Canlı bomba olmazsam şerefsizim" beyanında bulunduğu görüldü. Nitekim CHP tarafından gündeme sokulan "İmamoğlu'na suikast ihbarı" iddiasında da Tengioğlu'nun polis yerine İBB'ye gitmesi, daha sonrasında CHP'li belediyenin bu şahsa sahip çıkıp maddi yardım sağlaması kafalarda soru işareti bıraktı. Saldırganın ağabeyi Davut Tengioğlu'nun "Kardeşim iyi bir CHP'li koyu bir Atatürkçü" beyanı da dikkat çekici. Böylelikle menfur saldırıyı iktidara mal etmeye kalkan muhalefetin algısı boşa çıktı.

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