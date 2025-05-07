Sivas’ta cinayet! 2 kardeş boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 7.05.2025 16:39:56 Güncelleme Tarihi: 7.05.2025 16:41:01

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen korkunç olayda, 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kardeşi Melisa Şimşek, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Olay, şehirde büyük üzüntü ve infial yarattı.

Ellerini Bağlayıp Katlettiler

Olayın yaşandığı apartmandaki dairede ilk incelemeyi yapan polis ekipleri, Melisa Şimşek'in ellerinin bağlandığını ve bu şekilde öldürüldüğünü belirledi. Umutcan Şimşek'in ise eve sonradan geldiği ve katilin ardından onu da hedef aldığı değerlendiriliyor. İki kardeşin ölüm şekli, saldırganın son derece planlı ve acımasız bir şekilde hareket ettiğini ortaya koydu.

Güvenlik Kamerasında Kar Maskeli Şüpheli

Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde dikkat çeken kar maskeli bir kişinin olay saatlerinde apartman çevresinde dolaştığı tespit edildi. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen bu şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

4 Yıldır Kayıp Olan Baba Detayı

Cinayete kurban giden iki kardeşin amcası Fevzi Şimşek, olayın ardından yaptığı açıklamada aileye dair dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Şimşek, çocukların babası Uğur Şimşek'in yaklaşık 4 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Babaları 4-5 yıldır yoktur. Kız kardeşleri bulmak için kadın programlarına çıktı. Bulamadılar. Anneleri büyüttü bunları," dedi.

"Çocuklara Yazık Ettiler"

Fevzi Şimşek, olayın yaşandığı gece çocukların annesinin köyde olduğunu, cinayetin ise onun evde bulunmadığı sırada işlendiğini belirtti. "Dün gelmişler, çocuklara yazık etmişler. Kız evdeydi, oğlan sonradan eve gelmiş. Ardından gelip çocukları katletmişler. Ocakları batsın," sözleriyle yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Soruşturma Sürüyor

Polis, olayla ilgili teknik ve saha çalışmalarına devam ediyor. Kar maskeli şahsın kimliğinin tespit edilmesi için kamera kayıtları ve mahalle çevresinde yapılan incelemeler yoğunlaştırıldı. Cinayetin sebebi, failleri ve bağlantılı olabilecek kişiler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.