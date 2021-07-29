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Osmaniye'deki orman yangını büyüyor! 5 şüpheli gözaltında

Osmaniye'deki orman yangını büyüyor! 5 şüpheli gözaltında
29.07.2021 13:58
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Son dakika haberine göre, Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.


Osmaniye'de Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Dereobası mevkisinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yangınla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Dereobası mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın kısa sürede büyümüş, orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı yaylalarındaki evler de tedbiren boşaltılmıştı.

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