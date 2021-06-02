Haberler Video Haber Videoları Osmaniye deprem! Son dakika deprem Kahramanmaraş, Mersin Adana'dan hissedildi! Kadirli 4.2...

Osmaniye deprem! Son dakika deprem Kahramanmaraş, Mersin Adana'dan hissedildi! Kadirli 4.2...

Osmaniye deprem! Son dakika deprem Kahramanmaraş, Mersin Adana'dan hissedildi! Kadirli 4.2...
02.06.2021 09:36
Ana Sayfa 00:29
OYAK Yatırım'ın halka arzı...
Ana Sayfa 02:36
2 Mayıs Borsa İstanbul güne...
Ana Sayfa 00:39
Osmaniye'de korkutan deprem
Ana Sayfa 01:19
Manisa'da zincirleme kaza! 3...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji İstanbul için saat...
Ana Sayfa 02:57
Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı...
Ana Sayfa 00:50
E-5 Karayolu'nda zincirleme...
Ana Sayfa 00:35
Dev piton yılanı,...
Ana Sayfa 02:06
Başkan Erdoğan: Yeni müjdeyi...
Ana Sayfa 05:13
Başkan Erdoğan’dan canlı...
Ana Sayfa 00:41
Hülya Avşar paylaşımlarıyla...
Ana Sayfa 05:12
İllere göre haftalık...

Adana, Mersin, Osmaniye deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te bir deprem meydana geldi." denildi. Peki, Osmaniye Adana kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Hangi illerden hissedildi? İşte detaylar!


AFAD: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin bugün yaşanan sarsıntılarla ilgili bilgileri aktardığı 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe ait son dakika depremler listesi içerisinde yer alan sarsıntılar ve bu sarsıntıların merkez üsleri şu şekilde…

Haber Videoları