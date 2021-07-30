Orman yangınlarının çıkış nedeni ne? Yangınlarda neden helikopter kullanılıyor? Orman Yangın Uzmanı açıkladı

Türkiye, son günlerde yanan ormanlarıyla üzülüyor. Alevlere teslim olan ağaçlar ve canlılar ise milyonları kahrediyor. Bununla birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kez daha orman yangınlarıyla birlikte THK (Türk Hava Kurumu) uçaklarının kullanılmadığından yola çıkarak yapılan algılarla sanki alevlerle mücadele edilmiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Peki, Orman yangınlarının çıkış nedeni ne? Orman yangını nedir türleri nelerdir? Orman yangınlarının önlenmesi için neler yapılabilir? Yangınlarda neden helikopter kullanılıyor? Akıllardaki soruların cevaplarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Orman Yangın Uzmanı Gürkan Demiröz A Haber canlı yayınında verdi.