"Organize kötülük" yalanı İBB'nin ayağına dolandı! Prof. Dr. Ilıcalı: Sayılar ortada, tartışmaya açık bir konu değil!

22.05.2020 16:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarının tamamen yalan olduğu belgelendi. Söz konusu otobüsün şoförü Ertuğrul Aslan, "29 Mart’ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim” dedi. A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da konunun tartışmaya açık bir konu olmadığını, otobüse binenlerin sayılarına, hatta ad ve soyadlarına kadar her şeyin verilerle sabit olduğunu vurguladı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un Fazilet durağından 47 yolcu bindiği yalanı şoför tarafından da yalanlandı. 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan, Fazilet durağında yaşananları tek tek anlattı. Aslan, "29 Mart'ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim"" dedi. Aslan ayrıca, tüm gerçekleri İBB TV'ye anlattığını fakat konuşmasının kesilip biçilerek gerçeklerin yayınlanmadığını belirtti.



"POLEMİĞE AÇIK DEĞİL"

A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa ılıcalı, her şeyin verilerle ortada olduğunu vurguladı. Ilıcalı "Akbille binenlerin adları-soyadları bile belli. Kim binmiş, aracın içinde o saatteki doluluk durumu. Her şey belli. Çok teknik bir şey. Bugünkü teknolojide artık neredeyse her belediye kullanıyor. İBB bunu 26 sene önce Cumhurbaşkanımız başkanken kullanmış. Virgülü virgülüne kaç yolcu binmiş, kendi İBB'nin verilerinden söyleyebilirim. Şoför kardeşimiz söylüyor ya. Biz de buradan söyleyebiliriz. Niye bu polemiğe açılıyor anlamak mümkün değil. Her şey belli. Verileri belediyeden alıp değerlendiriyoruz." dedi.