Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK marşı ile halay çekip teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.



Görüntüler büyük infial uyandırdı. PKK halayına duran şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alındı. Terör sempatizanları emniyete götürülürken "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi.





AĞRI'DA PKK HALAYI... "BİJİ SEROK APO" BÖĞÜRTÜLERİ



Mersin'deki PKK halayının bir benzeri de Ağrı'da kayıtlara geçti.



Ağrı'da bir düğün salonunda halaya duran bölücüler, elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp "Biji Serok Apo" diye bağırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, 7 şüpheliden 5'i ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlıklıkla devam edecektir" denildi.

Önce Mersin ardından Ağrı'da kayda geçen terör halayları, sahnelenen provokasyonun sistematik olduğunu gözler önüne serdi.Öte yandan PKK ile göbek bağı bulunan DEM Parti, PKK halaylarına sahip çıkıyor... DEM Parti Mersin Vekili Ali Bozan, bölücülere sahip çıkıp polisleri karalamaya yeltendi.Bozan,dedi