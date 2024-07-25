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Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... Ters kelepçe vuruldu, gereği yapıldı
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 15:29 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 15:29

Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... Ters kelepçe vuruldu, gereği yapıldı

Bölücü unsurlar sistematik bir şekilde terör provokasyonuna soyundu. Mersin'deki PKK halayının bir benzeri Ağrı'da kayıtlara geçti. Bir düğün salonuna toplaşan PKK iltisaklılar terör halayına durup elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Görüntülerde yer alan 7 şüpheliden 5'i ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan DEM Parti terör halayına sahip çıkıp emniyet güçlerini hedef gösterdi.

Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK marşı ile halay çekip teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Görüntüler büyük infial uyandırdı. PKK halayına duran şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alındı. Terör sempatizanları emniyete götürülürken "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi.


AĞRI'DA PKK HALAYI... "BİJİ SEROK APO" BÖĞÜRTÜLERİ

Mersin'deki PKK halayının bir benzeri de Ağrı'da kayıtlara geçti.

Ağrı'da bir düğün salonunda halaya duran bölücüler, elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp "Biji Serok Apo" diye bağırdı.

Gözaltına alınma görüntüleri.

GÖZALTINA ALINDILAR
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, 7 şüpheliden 5'i ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlıklıkla devam edecektir" denildi.

Mersin'deki terör halayı


SİSTEMATİK PROVOKASYON

Önce Mersin ardından Ağrı'da kayda geçen terör halayları, sahnelenen provokasyonun sistematik olduğunu gözler önüne serdi.
DEM Mersin vekili Ali Bozan


DEM PARTİ TERÖR HALAYINA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan PKK ile göbek bağı bulunan DEM Parti, PKK halaylarına sahip çıkıyor... DEM Parti Mersin Vekili Ali Bozan, bölücülere sahip çıkıp polisleri karalamaya yeltendi.
Gözaltına alınan bölücüler ʺÖlürüm Türkiyemʺ dinletilerek emniyete götürüldü


Bozan, "Suç olan gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını dinletmektir. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir. Bizzat İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Mersin Emniyeti'ne ait bir minibüs içerisinde gözaltına alınan Kürt gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının dinletilmesi, bunun polis memurları tarafından kayıt altına alınması, bunun troll hesaplar aracılığıyla servis edilmesi psikolojik işkencedir" dedi

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