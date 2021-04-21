RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Ömer Çelik: Tehlike diridir, katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek

Ömer Çelik: Tehlike diridir, katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek

Ömer Çelik: Tehlike diridir, katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek
21.04.2021 11:55
Ana Sayfa 01:11
Meral Kaplan gözyaşlarına...
Ana Sayfa 00:29
Cante halka arz hangi...
Ana Sayfa 04:34
İnekleri sattırıp estetik...
Ana Sayfa 01:14
Başkan Erdoğan'dan kabine...
Ana Sayfa 00:50
Bu terslikte bir iş var
Ana Sayfa 04:13
Japonya ile 300 milyon...
Ana Sayfa 00:31
Güngören’de feci kaza!
Ana Sayfa 00:19
Araç sahipleri dikkat! Çekme...
Ana Sayfa 00:23
Vedat Bilgin kimdir?
Ana Sayfa 01:36
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar...
Ana Sayfa 00:43
Zeynep Tokuş ve Boran...
Ana Sayfa 07:41
George Floyd davasında karar!

CHP'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi gündemdeki yerini korurken CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi. Engin Altay Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında 1960 darbesi sonrası darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatarak, "Sonu benzemesin" ifadeleriyle tehdit savurdu. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş konu üzerine Ömer Çelik'le özel bir röportaj yaptı. Ömer Çelik, ''Tehlike diridir, katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek'' dedi. İşte Ömer Çelik'in konuya dair açıklamaları...


Haber Videoları