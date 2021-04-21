CHP'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi gündemdeki yerini korurken CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi. Engin Altay Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında 1960 darbesi sonrası darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatarak, "Sonu benzemesin" ifadeleriyle tehdit savurdu. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş konu üzerine Ömer Çelik'le özel bir röportaj yaptı. Ömer Çelik, ''Tehlike diridir, katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek'' dedi. İşte Ömer Çelik'in konuya dair açıklamaları...