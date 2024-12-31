Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 10:10

Okullarda karne verilecek mi? Karne kaldırıldı mı? Karne kalktı mı? soruları yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçilecek.

Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.