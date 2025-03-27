Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 19:12 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 19:11

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat'ta başladı ve bir aylık sürecin ardından öğrenci ve veliler, bayram tatili ile ikinci ara tatilin birleşip birleşmeyeceğini sorguluyor. Peki 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve hangi tarihte bitiyor? İşte 2. ara tatil tarihleri…

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre, ikinci ara tatilin tarihi de netleşti. Buna göre, 2. ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona eriyor.

BAYRAM TATİLİ VE 2. ARA TATİL BİRLEŞTİ Mİ?

Bayram tatili ve hafta sonlarıyla birleşen 9 günlük tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine tekrar başlayacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karneler, 20 Haziran tarihinde dağıtılacak.