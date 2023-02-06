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OKULLAR TATİL Mİ? 7.4 büyüklüğündeki Deprem sonrası MEB ve YÖK'ten açıklama: Deprem bölgesinde eğitime ara

OKULLAR TATİL Mİ? 7.4 büyüklüğündeki Deprem sonrası MEB ve YÖK'ten açıklama: Deprem bölgesinde eğitime ara
06.02.2023 11:55

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde, . Şanlıurfa merkez, Siverek, Bozova, Hilvan ve Birecik ilçelerinde 19 binada çökme meydana geldi. Bu bölgelere sevk edilen ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanı ve Yükseköğretim Kurulu'ndan son dakika açıklaması geldi. MEB ve YÖK'ten depremden etkilenen bölgelerde eğitime belirli sürelerde ara verildiğini açıkladı.

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Son dakika haberi! Depremden etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde iki hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te de eğitime bir hafta ara verildiği açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

SON SINIF TIP ÖĞRENCİLERİ KAPSAM DIŞI

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5.sınıfları bu karar kapsamı dışındadır. Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerimizin acil ve yoğun bakım birimleri
vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır''

Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak da eğitim-öğretime ara verdiğini duyurdu.

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