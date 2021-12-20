Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitimi olumsuz etkiledi. Belli kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi.

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KONYA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yağışların devam etmesi üzerine okullar tatil edildi.

Konya'da merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,

Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Pülümür İlçesi'ndeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatılırken, Tunceli-Erzincan karayolunda ise zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

AKSARAY'DA KAR TATİLİ

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN'IN BAŞYAYLA İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARS'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Gün içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Devam eden kar yağışının etkili olduğu Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

DENİZLİ'NİN BABADAĞ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Denizli'nin Babadağ ilçesinde kar yağışının etkilisi olmasının ardından eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Denizli'nin kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından bir çok nokta beyaza büründü. Karın yoğun etkisinin ardından bazı yollarda buzlanama meydana geldi.

Karın tadını vatandaşlar doyasıya yaşarken, Babadağ ilçesinde ve mahallelerinde eğitime kar engeli geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 20 Aralık 2021 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı.

BİNGÖL'ÜN KARLOVA İLÇESİNDE TATİL

Bingöl'ün karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Karlıova Kaymakamlığından alınan karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

ADANA'DA EĞİTİME ENGEL

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir amacıyla tüm okullarımızda, eğitim ve öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MUĞLA KAVAKLIDERE

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

BELEDİYE EKİPLERİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR

Öte yandan, ilçede belediye ekiplerince kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, dün akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çaba göstererek sabaha kadar yolları ulaşıma açtıklarını bildirdi.

Ulaşıma kapalı yol bulunmadığını belirten Demir, belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu ifade etti.