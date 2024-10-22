Öcalan'a ''Umut Hakkı'' meclise gelirse ne olur? ''Hiçbir engel yok!''

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İmralı Cezaevi'nde hapis yatmakta olan bebek katili Apo için “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” şeklinde konuştu. Bu gelişme sonrası A Haber canlı yayınındaA kşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ''Öcalan'a ''Umut Hakkı'' meclise gelirse ne olur? sorusunu yanıtladı. İşte Pazarcı'nın konuya dair değerlendirmesi.