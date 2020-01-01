O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Seda Sayan herkesi şoke etti! Oğlu konuştu Seda ağladı
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sözleri geceye damga vurdu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle dün akşam Tv8 ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Birçok ünlü ismin sahnede şarkı söylediği yarışmada; Seda Yayan'ın oğlu Oğulcan Engin de vardı. Oğlunun sesini tanıyamayan ve karşısında görünce şok olan Seda Sayan, ilerleyen dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı. Seda Sayan'ın doğum günü için annesine sürpriz yaptığını belirten Oğulcan Engin, sözleriyle geceye damga vurdu. Programda doğum günü kutlanan Seda Sayan'ın yaşını öğrenenler ise şaşırdı. İşte O Ses Türkiye'de çok konuşulan Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin buluşması...
01.01.2020 11:12
- Son Güncelleme: 01.01.2020 11:40
Seda Sayan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcı jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye programının ylbaşı özel bölümünde oğlu Oğulcan Engin'İ karşısında görünce şoke oldu. Doğum günü olan şarkıcı, oğlunun sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Seda Sayan'ın yaşını öğrenenler ise çok şaşırdı.
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