O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Seda Sayan herkesi şoke etti! Oğlu konuştu Seda ağladı

Tv8 ekranlarının çok sevilen yarışma programı 'O Ses Türkiye' her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu yarışma programına Seda Sayan'a yapılan doğum günü sürprizi damgasını vurdu.