Netflix'ten skandal karar! 'Osmanlı' düşmanı Celal Şengör'ü Osmanlı dizisine danışman yaptılar |Video 13.12.2019 09:47

Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven ve her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix, altı bölümden oluşacak Rise of Empires: Ottoman dizisinin 24 Ocak’ta yayınlanacağını duyurdu. Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemi ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatının işleneceği Rise of Empires: Ottoman dizisinin danışman ekibi içerisinde, Fatih’in “Müslüman olmadığını” söyleyen Osmanlı düşmanı Prof. Dr. Celal Şengör’ün yer alması tepki çekti.

Rise of Empires: Ottoman dizisinin 24 Ocak 2020'de Netflix'te yayınlanacağı duyuruldu. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Rise of Empires: Ottoman'da Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı konu edilecek.

Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen Rise of Empires: Ottoman'ın oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.

'OSMANLI' DÜŞMANINI OSMANLI DİZİSİNE DANIŞMAN YAPTILAR

Filmloverss'ta yer alan bilgiye göre, altı bölümden oluşacağı öğrenilen ve ismi olarak "Ottoman Rising" olarak duyurulan "Rise of Empires: Ottoman" dizisinin danışman ekibi içerisinde Osmanlı Devleti'ne düşmanlığıyla bilinen Prof. Dr. Celal Şengör'ün bulunması tepki çekti.

Türkler, Osmanlı Devleti ve Müslümanlarla ilgili hadsiz çıkışlarla gündeme gelen Celal Şengör, son olarak "En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir. Özellikle Osmanlı Devleti, benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır." diye konuşmuştu.

"İSKENDERİYE HAMALI KADAR DEĞERİ YOKTUR"

Öte yandan, yaklaşık bir sene önce bir konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, "İstediği kadar Fransızca ya da İngilizce bilsin. Osmanlı İmparatorluğu'nu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur." diyerek Celal Şengör'e ta o günden yanıtını vermişti.

"FATİH'İN MÜSLÜMANLIĞI DAHİ TARTIŞILIYOR"

Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerler için "işgal" ifadesini kullanan Şengör, Fatih Sultan Mehmet'in ise Müslüman olmadığını iddia etmiş, bu sözleri büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet'le ilgili olarak şu şekilde konuşmuştu:

"Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi."

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?"

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Celal Şengör'ün Fatih Sultan Mehmet'le ilgili o sözlerine karşın şunları kaydetmişti:

"Bu nasıl bir hükümdar ki hep Hristiyanlara zarar vermiş. Bütün fethettiği topraklar Hristiyan toprakları. İtalya'ya kadar çıkmış, Doğu Roma İmparatorluğu Ortodoks Hristiyanlığın merkezi İstanbul'u fethetmiş, onların Kabe'si gibi tanımlanabilecek Ayasofya'yı camiye çevirmiş. Bu da yetmemiş 1480 yılında gitmiş İtalya'nın Napoli kentindeki Otranto kalesini almış ve bir süre sonra da Roma'yı ele geçirmek üzere hazırlıklara girişmiş. Şengör'ün iddiasına göre Hristiyan olan bu padişahın ömrü, Hristiyanlığa zarar vermekle geçmiş. Yani aslında Hristiyanlığı yeryüzünden kazıyan bir adam. Bundan daha büyük bir saçmalık olabilir mi?"

"BİLEN BİLMEYEN HERKES AHKÂM KESMEYE BAYILIYOR"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, Türkiye'de bilen bilmeyen herkesin başka bilim dalları hakkında ahkâm kesmeye bayıldığını ifade ederek şunları söylemişti:

"Celal Şengör bu iddiaları Julian Raby'nin bir makalesine dayandırıyor. Bu makale ise 15. yüzyılda sarayda bulunan Giovanni Maria Angiolello'nun eserine dayanıyor. Angello'nun Türkçe iki eseri var, ikisini de ben yayınlattım. Türk Tarihi isimli eseri gözlemlere dayanıyor. Bu yüzden hatırat mı, seyahatname mi, tarih kitabı mı tartışmalıdır. Kitaptaki her ifade de Angello'nun değil, ayrıca yazdığı her şey gerçektir diye bir şey de söz konusu değil."