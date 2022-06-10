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''Ne çekiyorsun'' Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la vatandaş gerginliğini görüntüleyen basın mensubu baba oğula dayak!

''Ne çekiyorsun'' Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la vatandaş gerginliğini görüntüleyen basın mensubu baba oğula dayak!
10.06.2022 16:17

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptığı esnada bir vatandaş Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Bu esnada Zeydan Karalar ile mağdur olduğunu söyleyen kişinin gergin anlarını görüntüleyen basın mensubui Mehmet Emin Demiral ile babası Kerem Demiral, bazı partililerce darbedildi. İşte o anlar...

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile mağdur olduğunu söyleyen kişinin gergin anlarını fotoğrafladığı için tepki gösterilen dergi sahibi Mehmet Emin Demiral ile babası Kerem Demiral, bazı partililerce darbedildi. Olayın ardından Kerem Demiral'ı telefonla arayan Başkan Karalar, özür dileyip üzüntüsünü dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Başkan Karalar, basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

'NE ÇEKİYORSUN' TEPKİSİ
Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı. Bu sırada Başkan Karalar, "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve korumaları da Demiral'ı uzaklaştırmak istedi. Başkan Karalar da daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALESİ
Başkan Karalar'ın ayrılması ile bazı partililer, Demiral'a tepki gösterince arbede çıktı. Mehmet Emin Demiral'ın dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan babası Kerem Demiral da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak baba-oğul darbedildi. Partili kadınların da zor anlar yaşadığı arbede, çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle son buldu. Baba ile oğlu, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu. Daha sonra olayı öğrenen Başkan Karalar'ın, Kerem Demiral'ı telefonla aradığı, yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdiği ve özür dilediği belirtildi.

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