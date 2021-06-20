NATO zirvesi nedeniyle ertelenmişti! Gözler Kabine Toplantısı'nda! Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Koronavirüsle mücadeleye tam gaz devam ederken aşılama sürecinde büyük başarı kaydettik. Koronavirüs vakalarının azalması ve aşılama sürecinin hızlanması ile birlikte pazar günü sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı büyük merak konusu oldu. Şimdi gözler NATO zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı'nda. Yarın toplanacak olan Kabine'de ele alınması beklenen kritik normalleşme kararı ile ilgili tüm detaylar...

Son dakika haberine göre, koronavirüsle mücadelede gözler yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Kademeli normalleşme adımlarının ele alınacağı toplantıda pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

Aşılama hızlandı, vaka sayıları azaldı. Uzmanlar, hızla devam eden aşılama sayesinde kısıtlamaların esnetileceği görüşünde. Yaz aylarının sonunda da açık havada maske zorunluluğu kalkabilir.

Hedef sağlık kurumlarımızdaki güçlü altyapıyı kullanarak en yüksek kapasite olan günlük 2 milyon doza ulaşabilmek. Bakan Koca dün öğle saatlerinde attığı bir başka müjdeli tweet'te de "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.

KİTLE BAĞIŞIKLIĞI GELİYOR

Sağlık Bakanlığı, yeni parti BioNTech aşılarının 2. doz randevularında takvim değişikliği yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in Bilim Kurulu toplantısında yaptığı görüşmede aşı tedarikine bağlı gelişebilecek olumsuz bir durum yaşanması halinde 2. doz randevuların 12 hafta sonra verileceği belirtilmişti.

Haziran ayında sipariş edilen BioNTech aşılarının Türkiye'ye ulaşması üzerine Sağlık Bakanlığı 2. doz randevularının tekrar 6 hafta sonrasına verilmesini kararlaştırdı.

Böylece Temmuz ayında Türkiye'de kitle bağışıklığına geçilmesinin de önü açıldı.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKACAK MI?

Kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti:

İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir. Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde.

AŞIDA BÜYÜK BAŞARI

Öte yandan İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 69 bin 150, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 54, toplam 7 milyon 414 bin 204, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 244 bin 588, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 415, toplam 3 milyon 443 bin 3, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 295, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 493, toplam 2 milyon 773 bin 788 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi. Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Öte yandanBaşkent'te İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarına gelen günlük numune sayısı mart ayında 8 bin iken şimdi 2 binlere düştü. Numunelerdeki pozitiflik oranı da yine aynı aya göre yüzde 30'dan yüzde 10'a geriledi.

AŞININ ETKİSİ

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, "Mart ayıyla kıyasladığımızda özellikle bu kısıtlama önlemlerinin alınması, aşılama çalışmalarının artması; bildiğiniz üzere ilk önce sağlık çalışanları aşılandı. Ardından toplumun geneline yayılan aşı çalışması başlatıldı. Aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılmasından sonra anlamlı oranda pozitiflik numunelerde düşüş gördük" dedi.

'GÜNLÜK NUMUNE SAYISI 2 BİNE DÜŞTÜ'

Erdem, mart ayında gelen numunelerle kıyaslandığında 3'te 1 oranında azalma gördüklerini bildirerek şöyle konuştu:

"Numunelerden çıkan pozitiflik oranı mart ayında yüzde 30'lardaydı. Şimdi yüzde 10'lara kadar geriledi. Ama artan aşılama çalışmaları ve tabii ki devam edecek tedbirlerle bunun daha da azalacağını düşünüyoruz. Özellikle bu kısıtlama önlemlerinden sonra oldukça bir azalma oldu. Ardından aşılama çalışmaları da yoğun şekilde arttı. Ve sonuçlarını gördük.

Halkımızın da aşılama çalışmalarına güvenerek katılması ve gönüllü şekilde katılması son derece olumlu sonuçlar verdi diye düşünüyorum. En azından laboratuvar kısmında bunu gözlemleyebiliyoruz. Virüsün yoğun günlerinde günlük buraya 8 bin numune gelirken şu anda bin 500-2 bin civarı numune geliyor. Sayılar oldukça azaldı. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşısını olması çağrısında bulunuyorum. Ama aşı olduktan sonra salgının riski geçene kadar da maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmamak gerekiyor."