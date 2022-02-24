NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Bu büyüklükte savaşın tarihe gömüldüğünü düşünmüştük

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kiev'de kaçış başlarken birçok kişi daha güvenli olduğunu düşündüğü Polonya sınırına doğru yol almaya çalışıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın derhal saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, "Şu anda Avrupa'da savaş var. Bu büyüklükte savaşın tarihe gömüldüğünü düşünmüştük. Yarın NATO liderleriyle çevrimiçi zirve yapacağız." dedi. İşte dünyayı kilitleyen savaştan dakika dakika tüm gelişmeler...