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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi resmen başladı! Madrid'de Türkiye'nin diplomatik başarısı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi resmen başladı! Madrid'de Türkiye'nin diplomatik başarısı
29.06.2022 10:26

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Son dakika haberi! İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi, İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kraliyet Sarayı'nda liderlere verdiği akşam yemeği ile başladı. İspanya Kralı 6. Felipe, yemekte yaptığı konuşmada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü memoranduma atıfta bulunarak, Erdoğan, Niinistö, Andersson ve Stoltenberg'in "hayırlı bir iş için" yemeğe katılamadıklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in video konferans aracılığıyla, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bizzat Madrid'e gelerek katılacağı ilk oturumun ardından "Madrid Stratejik Konsepti" adıyla NATO'nun gelecek 10 yılındaki yol haritasının belirleneceği ve yaklaşık 15 sayfa olduğu belirtilen metin üzerindeki tartışmalara geçilecek. "Bugün tarihi kararlar alacağız." diyen Stoltenberg, son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinin değişeceğini bildirdi.

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