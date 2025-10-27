Narin Güran'ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Türkiye Narin Güran cinayetini konuşuyor... Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Son olarak davadan çekilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatından davanın seyrini değiştirecek bir hamle geldi. Eryılmaz, Narin'in otopsi sırasında avuç içerisinde bulunan ve aileden birisine ait olduğu belirlenen 'saç ve kıl örneklerinin' incelenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.