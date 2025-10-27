PODCAST CANLI YAYIN
Narin Güran'ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Narin Güran'ın katilini o saç teli mi ele verecek? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından flaş hamle

Türkiye Narin Güran cinayetini konuşuyor... Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Son olarak davadan çekilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatından davanın seyrini değiştirecek bir hamle geldi. Eryılmaz, Narin'in otopsi sırasında avuç içerisinde bulunan ve aileden birisine ait olduğu belirlenen 'saç ve kıl örneklerinin' incelenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.

Bunlar da Var

Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle