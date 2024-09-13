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Narin Güran'ı kim öldürdü! Kritik saatler! İfşa oldular!
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Narin Güran'ı kim öldürdü! Kritik saatler! İfşa oldular!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 19:29 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 19:32

Diyarbakır Bağlar'da katledilen Narin Güran cinayetinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan amca Salim Güran'ın telefonundan sildiği bilgiler geri getirildi. Salim Güran'ın yanında çalışan işçi R.A.'ya ''O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş.'' dediği R.A'nın ise Güran'a ''Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş.'' dediği yazışmalar ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine tutuklanan amca Salim Güran ile Hediye Güran ve R.A.'dan oluşan 3 kişi savcıya yeniden ifade veriyor.

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