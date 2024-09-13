Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştikçe, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın telefonunda önemli bilgilere ulaşıldı. Amca Güran'ın telefonundan sildiği ses kayıtları ve mesajların geri getirildiği öğrenildi. Daha önce, telefonuna yüklediği bir uygulamanın tüm konuşmaları kaydettiğini belirten Güran’ın bu bilgileri silmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Uzmanlar tarafından detaylı şekilde incelenen ses kayıtları ve mesajların, cinayeti aydınlatacak ve katilin kim olduğunu ortaya çıkaracak kritik deliller barındırdığı düşünülüyor. Ayrıntıları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan aktardı.