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Narin cinayeti: Amca Salim Güran'ın telefonundan sildiği kayıtlar geri getirildi!
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Narin cinayeti: Amca Salim Güran'ın telefonundan sildiği kayıtlar geri getirildi!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 17:17 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 17:19

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştikçe, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın telefonunda önemli bilgilere ulaşıldı. Amca Güran'ın telefonundan sildiği ses kayıtları ve mesajların geri getirildiği öğrenildi. Daha önce, telefonuna yüklediği bir uygulamanın tüm konuşmaları kaydettiğini belirten Güran’ın bu bilgileri silmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Uzmanlar tarafından detaylı şekilde incelenen ses kayıtları ve mesajların, cinayeti aydınlatacak ve katilin kim olduğunu ortaya çıkaracak kritik deliller barındırdığı düşünülüyor. Ayrıntıları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan aktardı.

Salim Güranın telefonundan sildiği bilgilere ulaşıldı! Kendini ele verdi: Bütün ses kayıtları inceleniyor
Salim Güran'ın telefonundan sildiği bilgilere ulaşıldı! Kendini ele verdi: Bütün ses kayıtları inceleniyor

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