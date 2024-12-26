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Adana Çukurova’da döviz bürosuna silahlı soygun! İş yeri çalışanını rehin alarak kaçtı
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Adana Çukurova’da döviz bürosuna silahlı soygun! İş yeri çalışanını rehin alarak kaçtı

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 21:23

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir döviz bürosunda silahlı soygun düzenleyen Eyüp S. (56), yaklaşık 18 bin Euro ve bir miktar Türk Lirası çaldıktan sonra iş yeri çalışanını rehin alarak kaçtı. Çukurova polisi, kısa sürede operasyon düzenleyerek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Çalınan paralar ve olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Soyguncunun borçları nedeniyle bu suçu işlediğini söylediği öğrenildi.

Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun düzenleyen şahıs, iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı. Şüpheli, polisler tarafından kısa sürede yakalanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'ndaki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp S. (56) yüzüne taktığı cerrahi maske ile döviz bürosuna geldi. Ardından belinden tabancasını çıkartıp çalışanlar doğrulttu ve paraları istedi. Yaklaşık 18 bin Euro ve bir miktar TL çalan şüpheli ardından işyerinde çalışan kişiyi silahla rehin alıp kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Çukurova polisi soyguncuyu kısa sürede yakaladı
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ihbar üzerine bölgeye hemen intikal etti. Etraftaki sokakları abluka altına alan polis, Eyüp S.'ye kaçacak fırsat adeta vermedi. Şüpheli, rehine ile birlikte ara sokakta Çukurova polisi tarafından havaya ateş edilme suretiyle etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca çaldığı paralar ele geçirildi. Hurdacılık yapan Eyüp S. ilk ifadesinde borcu olduğu için yaptığını öne sürdü.

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