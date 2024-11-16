Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın ölümü Türkiye'de infial oldu. Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izine ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Ahırın önündeki taşların üzerindeki kan lekeleri dikkat çekti. Narin Güran'a ait olup olmadığı ise merak konusu oldu. Kan lekelerinin insan kanına ait olduğu ama DNA 'ya uygun olmadığı belirtildi.