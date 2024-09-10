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Narin Güran cinayetinde 24 şüpheli için ek gözaltı süresi!
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Narin Güran cinayetinde 24 şüpheli için ek gözaltı süresi!

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 15:44 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 15:44

Türkiye’yi sarsan Narin cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıkıyor. Sıva ustası Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Narin’in cansız bedenini çuval içinde kendisine verip 200 bin TL karşılığında cesedi ortadan kaldırmasını istediğini itiraf etti. Günlerce suda kalan cesedin çürümeye başladığı öğrenilirken, gözaltındaki 24 şüphelinin sorgu süresi 1 gün daha uzatıldı. Ekipler, olay anında cinayete karışmış olabilecek diğer kişilerin izini telefon sinyalleri üzerinden sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olacağını açıkladı

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