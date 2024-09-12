Yalova’da fuhuş operasyonu!

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 21:27 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 21:28

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri bir fuhuş şebekesine yönelik operasyon düzenledi. "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçu kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda D.B., E.B., B.A.İ., A.İ. ve O.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların, mağdur kadınları şehir dışından getirerek Yalova ve çevre illerde zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Dijital Materyaller ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal, farklı operatörlere ait 20 adet sim kartı, hesap defterleri, kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira para ve uyuşturucu kullanımına yönelik çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 87 kişinin ifadesi alındı.

6 Yabancı Uyruklu Kadın Kurtarıldı

Operasyon sonucunda 6 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı. Kadınlar, gerekli işlemlerin yapılması için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

4 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.B., E.B., A.İ. ve O.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.