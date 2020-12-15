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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Para almadan aldı diyen şerefsizdir

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Para almadan aldı diyen şerefsizdir
15.12.2020 10:50
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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavgtalar son günlerde şiddeti artarak devam ediyor. Muharrem İnce'nin yeni parti kurma hazırlığından sonra Kılıçdaroğlu İnce'ye yönelik "parti kurmak için para aldı" iddiasında bulunmuştu. İnce söz konusu iddialara ilk kez bu kadar sert tepki verdi ve "Para alan şerefsizdir, almadan aldı diyen de şerefsizdir" dedi.


Skandalların, koltuk kavgalarının partisi CHP'de sular durulmuyor. Muharrem İnce'nin yeni parti kurmak için hazırlıklarını artırması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da tepkisinin dozunu giderek artırıyor. Kılıçdaroğlu, son olarak İnce için "para aldı" iddiasında bulundu.

"ŞEREFSİZDİR"
Muharrem İnce, ilk defa bu iddialara çok sert tepki verdi. İnce, söz konusu iddialar için "Ben kendi adıma konuşurum. Para alıp parti kuran şerefsizdir. Almadan aldı diyen de şerefsizdir. Benim kendi adıma sözüm ortada. Kim neyi biliyorsa gitsin açıklasın." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılıp yeni parti kuranlar için "İttifakın içinde geçmişte yer alıp -CHP veya başka parti olabilir- buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber acaba ayrı bir parti kurdurabilir miyiz diye böyle bir özel çaba var." ifadelerini kullanmıştı.

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