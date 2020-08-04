04.08.2020 16:15

Muharrem İnce parti kuracak mı? CHP'nin 37.Olağan Kurultayı sonrası partiden umudunu kesen Muharrem İnce yeni parti için girişimlere başladı. Siyaset kulislerini ısındıran habere göre; Muharrem İnce’nin yeni bir parti çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Peki, Muharrem İnce parti kuracak mı?

Muharrem İnce parti kuracak mı? Muharrem İnce yeni parti açıklaması merakla bekleniyor. Siyaset kulislerinde yeni bir parti iddiası gündemi ısındırdı. Bir dönem CHP'de milletvekilliği yapan ve Cumhurbaşkanı yarışına giren Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddia edildi. Peki, Muharrem İnce parti kuracak mı?

MUHARREM İNCE PARTİ KURACAK MI?

Siyaset kulislerinin bir haftadır en çok konuştuğu konu Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti. İnce'nin 15 Eylül'de Hakkari'de partisini ilan edeceği haberleri gündeme bomba gibi düşerken, İnce bu iddiaları yalanlamadı. İnce, parti kuracağı iddialarını yalanlayan CHP'ye yakın ANKA Haber Ajansı'nı ise jet hızıyla yalanladı, "Hiçbir yere açıklama yapmadım" dedi. İnce'nin bu tavrı sonrası kulisler daha da hareketlendi.

Muharrem İnce'nin ekibi ile parti konusunda çalıştığı öğrenilirken, planlarını yılbaşı için yaptığı belirtiliyor. İnce'ye yakın kaynaklar, partinin yılbaşında ilan edileceğini söylüyor.

İnce, yeni sistemin beraberinde getirdiği ittifak sisteminden uzak kalmayı hedeflediğini belirtiyor. İnce'ye yakın kaynaklar, herkese hitap ederek tek başına birinci parti olacağına inandığını aktarıyor. Kulislerde partinin herhangi bir ittifakın içinde yer almayacağı konuşuluyor.

İnce'nin parti konusunda kararlı olduğu, bunun düşünceden öteye geçtiği de konuşulanlar arasında. İnce'nin parti ilkelerini bile belirlediği vurgulanıyor. İnce'nin, CHP'deki siyasi eksen kaymasından çok rahatsız olduğu, kuracağı partiyi Cumhuriyet ve Atatürk eksenine oturtacağı gelen bilgiler arasında. İnce'nin, CHP ile HDP yakınlaşmasından rahatsızlığı da yakın çevresine sarf ettiği sözlerden anlaşılıyor. İnce, "Partinin bir ayağı Kandil, diğer ayağı Brüksel'de olmayacak. İki ayağı da Ankara'da olacak" diyerek mesaj verdiği belirtiliyor.