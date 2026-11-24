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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsiyle tahliye edildi
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsiyle tahliye edildi
Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 13:32
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Aktarılan bilgilere göre, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsiyle tahliye edildi.
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