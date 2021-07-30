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Muğla Marmaris'te orman yangını böyle başladı! Alevler bir anda koca ormanı yuttu

Muğla Marmaris'te orman yangını böyle başladı! Alevler bir anda koca ormanı yuttu
30.07.2021 00:22 - Son Güncelleme: 30.07.2021 00:28
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Armutalan Mahallesi Üntaş Sitesi yakınında saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının önce küçük bir alanda etkili olduğu sonrasında ise hızlanarak büyüdüğü görüldü.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangın onlarca dönüm alanda etkili olurken, dumandan etkilenen bir kişi ise hayatını kaybetti. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile bir anda büyüyen yangının ilk başlama anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Armutalan Mahallesi Üntaş Sitesi yakınında saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının önce küçük bir alanda etkili olduğu sonrasında ise hızlanarak büyüdüğü görüldü.

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