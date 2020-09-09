Müge Anlı'yı canlı yayında gözyaşlarına boğan feryat! Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf eden Ümitcan Uygun yayına bağlanınca...

09.09.2020 11:46

Türkiye Atv canlı yayınına kilitlendi! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Bey'in feryadı boğazları düğümledi. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı'ya çıkan acılı aile, kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Ailenin düşüncesini tetikleyen olay ise, kızları Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un Instagram'da paylaştığı video... 17 Nisan'da Ümitcan Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, genç kızın dövülerek bayıltıldığı görülüyor. İnfial yaratan Aleyna Çakır'a şiddet videosunun ardından Aleyna Çakır'ın arkadaşı ve evine giden yardımcı kadın konuştu. Konukların, 'Kızın ağzına silah soktu', 'Bu beni öldürür abla duyarsın bir gün' sözleri sonrası iddiaların odağındaki Ümitcan Uygun canlı yayına bağlandı. Ardından gelen anne - babanın feryadı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.