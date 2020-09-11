11.09.2020 15:26

Müge Anlı, Aleyna Çakır olayında gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. 21 yaşında Ankara'daki evinde intihar ederek öldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar herkesi şoke ediyor. Tehdit edildi, şiddet gördü, can verdi! Canlı yayına gelen sayısız görgü tanıkları ve ihbar üzerine canlı yayın sırasında Ümitcan Uygun'un, çevresine Atv Müge Anlı ile Tatlı sert stüdyosuna silahla girme planı yaptığı haberi geldi. Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun'a canlı yayında haddini bildirdi.