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Müge Anlı'dan Aleyna Çakır olayında kendisini tehdit eden Ümitcan Uygun'a ayar! Önce delikanlı olacaksın...
Müge Anlı'dan Aleyna Çakır olayında kendisini tehdit eden Ümitcan Uygun'a ayar! Önce delikanlı olacaksın...
Müge Anlı, Aleyna Çakır olayında gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. 21 yaşında Ankara'daki evinde intihar ederek öldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar herkesi şoke ediyor. Tehdit edildi, şiddet gördü, can verdi! Canlı yayına gelen sayısız görgü tanıkları ve ihbar üzerine canlı yayın sırasında Ümitcan Uygun'un, çevresine Atv Müge Anlı ile Tatlı sert stüdyosuna silahla girme planı yaptığı haberi geldi. Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun'a canlı yayında haddini bildirdi.
11.09.2020 14:25
- Son Güncelleme: 11.09.2020 15:26
Müge Anlı, Aleyna Çakır olayında Ümiitcan Uygun'un tehditlerine pabuç bırakmadı! Atv ekranlarında hafta içi her gün 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü canlı yayında araştırıyor.
Acılı aile Müge nlı'ya çıkarak kızlarının ölümünün arkasında erkek arkadaşı olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun'un olduğunu iddia etti. Yakın çevrelerince, intihar süsü verilerek cinayete kurban gittiği düşünülen Aleyna Çakır'ın ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi kızının şüpheli ölümünün aydınlanmasını istiyor. Canlı yayına gelen şiddet ve tehdit iddialarının ardı arkası kesilmezken, Aleyna Çakır'ın eski erkek arkadaşı da konuştu.
Ümitcan Uygun ile eski arkadaş olduklarını söyleyen 24 yaşındaki genç adam, daha önce bir mekanda "Ümitcan'ın Aleyna'nın bacağına masanın altından bıçak tuttuğunu gördüm" sözleriyle herkesi bir kez daha şoke etti.
Kadını erkeği tüm Türkiye, Aleyna'nın ölümüyle ilgili bildiği ne varsa Müge Anlı'ya anlatırken, yayın sırasında Ümitcan Uygun'un Müge Anlı ile Tatlı Sert dtüdyosuna gitmek için plan yaptığı bilgisi geldi.