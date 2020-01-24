Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde şok itiraf: 14 yaşındayken Pınar'a tecavüz etmiş... 24.01.2020 18:37

Müge Anlı'daki Pınar Kaynak olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Pınar Kaynak'ın katili hala gizemini korurken, 24 yaşında vahşice katledilen genç kadının arkadaşından herkesi şaşırtan itiraf geldi! Defalarca tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek katledilen Pınar Kaynak'ın babası ise canlı yayında duydukları karşısında şok oldu! İşte 24 Ocak Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kan donduran Pınar Kaynak cinayetinin detayları gün geçtikçe akılalmaz bir hale geliyor. 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler kan dondurmaya devam ediyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde canlı yayında ortaya çıkan gelişme baba Mehmet Kaynak'ı şoke etti! Mehmet Bey canlı yayında hem karısının kendisini o yıllarda aldattığını öğrendi hem de kızının tecavüze uğradığını... İşte 24 Ocak Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika Pınar Kaynak gelişmesi!

24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.

Elif Kaynak'ın arkadaşları Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanarak Pınar'ın, annesinin sevgilisi tarafından 13 yaşındayken tecavüze uğradığını belirtti. Stüdyoda bulunan baba Mehmet Kaynak canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu!

"ÇIĞLIK ATARAK CAMA VURUYORDU!"

Yayın sonunda bir izleyiciden gelen bilgi ise hareketli anlara neden oldu. Trabzon'da yaşayan bir izleyici, yakınının kendisine; "Kahverengi Broadway bir aracın içinde bir sürü erkek vardı. İçeride bir de kadın vardı ve kadın çığlık atarak cama vuruyordu." dediğini aktardı. İşte izleyicinin sözleri...

"BENİ KURTARIN!"

Adını vermek istemeyen izleyici, "Ben o mahallede oturuyorum. Cinayet gecesi bizim kapının önünde geçmiş. Kız cama vurup "Beni kurtarın" diye bağırıyordu. Açık kahverengi bir Broadway. Saat 00:00, 00:30 civarı. Bana bunu kardeşlerim anlattı. Onlar o gece söylememiş bana. 10-13 yaşlarındalar. Cinayeti öğrenince anlattılar. İçinde bir kaç erkek var dediler. Hızlı geçmiş araç içiyorlarmış." şeklinde konuştu.

PINAR'IN ARKADAŞINDAN GELEN BİLGİLER!

Pınar'ın arkadaşı Tuğba, "Pınar öldürülmeden önce Arın ile buluştu. O akşam alkol almışlardı. Ben saat geç olunca ayrıldım. Onlar birlikte gitmişti. Sonra gece Arın aradı 'Pınar bağırıp çağırıp gitti' dedi." şeklinde konuştu.

Pınar'ın babası Mehmet Kaynak, kızı ile arkadaşı Tuğba'nın sabahlara kadar diskolara gittiğini ve kızını evde tutamadıklarını ifade etti. Tuğba ise öyle bir şey olmadığını ancak Pınar'ın dışarıda eğlenmeyi sevdiğini, birden fazla erkek arkadaşı olduğunu iddia etti.

DAYISINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Daha sonra Pınar ile konuştuğunu söyleyen Tuğba, "Pınar dışarıda kalmış. Daha sonraki gece de öldürüldü. Pınar'ın sevdiği Murat, Pınar'ın dayısından şüpheleniyor" şeklinde konuştu.

İddiaların ardından Pınar'ın annesi ve dayısı Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Pınar'ın ölümünden birkaç gün önce Pınar'ın hattını kapattığını belirten dayı bunu yapma nedeninin genç kadının çevresindeki insanlarla görüşmesini engellemek olduğunu ileri sürdü.

HEM ANNESİ HEM DE KIZIYLA SEVGİLİ OLDU!

Pınar Kaynak'ın üvey annesinin iddiasına göre; genç kadının gerçek annesi Arın ile görüşüyordu. Sonrasında ise annesinden ayrılan Arın, Pınar Kaynak ile birlikte olmaya başladı. Olayın olduğu gecede birlikte oldukları ortaya çıkan olayın gerçek yüzü merak ediliyor. Pınar Kaynak'ın eski eşi, verdiği röportajda çocuklarını görmek için Pınar'ın evine gittiğini ve daha sonra Murat isminde bir adamın içeri girip Pınar'ı öldüresiye dövdüğünü söyledi. Kendisinin müdahale etmesinin ardından evi terk ettiğini söylüyor.

Anne iddialara canlı yayında yanıt verdi. Anne Münire Kaymaz, kızının sevgilisi olan Arın ile ilişkisi olmadığını belirtti.

MÜGE ANLI'DAKİ PINAR KAYNAK CİNAYETİNİN MİDE BULANDIRAN DETAYLARI!

24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.

KAN DONDURAN OTOPSİ RAPORU!

Hala gizemini koruyan o gecenin sabahında arkadaşlarının bıraktığını söylediği yerin bir kilometre kadar uzağında ölü olarak bulunan Pınar Kaynak'ın, otopsi raporunda ise korkunç bulgulara rastlanmıştı…

VÜCUDUNDA 5 AYRI SPERM ÖRNEĞİ BULUNDU!

İşkence görüp, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Kaynak'ın, vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulundu. Talihsiz kadının, 15 Ağustos 2017 tarihinde buluştuğu iki arkadaşı ise jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi…

'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılan iki zanlı, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor üzerine yaklaşık iki buçuk yılın ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Çünkü kurbanın üzerinde çıkan sperm örnekleri, sanıklarla uyuşmamıştı.

Talihsiz kadının babası Mehmet Kaymaz, kızının katil ya da katillerinin dışarıda olduğundan dolayı duyduğu öfkeyi dile getirirken, kızı Pınar Kaynak'ın cinayetinde şüphelendiği başka isimler bulunduğunu ifade ediyor.

"LAYIĞINI BULDU!"

Öte yandan, Pınar Kaynak'ın eski kayınvalidesi ise, ölümün yaşandığı gün Murat'ı telefondan arayıp "neden böyle oldu" diye sorduğunda, "Layığını buldu. Öldü, siz de kurtuldunuz" dediğini söyledi.