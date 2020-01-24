Corona virüsü görüntülendi! İşte ölümcül virüs Koronanın mikroskopla çekilen görüntüsü |Video 24.01.2020 17:50

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve 26 kişinin ölümüne sebep olan korona virüsü tüm dünyayı alarma geçirdi. İşte tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsü görüntülendi. Fotoğraf Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesine koyuldu. Merkez'den yapılan açıklamada salgını kontrol altına alma çabaları çerçevesinde bilgi paylaşımı için virüsün fotoğrafının paylaşıldığı belirtildi.