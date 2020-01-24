Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve 26 kişinin ölümüne sebep olan korona virüsü tüm dünyayı alarma geçirdi. İşte tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsü görüntülendi. Fotoğraf Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesine koyuldu. Merkez'den yapılan açıklamada salgını kontrol altına alma çabaları çerçevesinde bilgi paylaşımı için virüsün fotoğrafının paylaşıldığı belirtildi.
Corona virüsü görüntülendi! İşte ölümcül virüs Koronanın mikroskopla çekilen görüntüsü |Video24.01.2020 17:50
- Corona virüsü görüntülendi! İşte ölümcül virüs Koronanın mikroskopla çekilen görüntüsü |Video
- Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasındaki kritik görüşmenin ardından önemli açıklamalar
- İlanlar bekleniyor! İŞKUR 100 bin personel alımı için tarih duyuruldu mu? İşte genel başvuru şartları
- Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Down sendromlu öğrencilerle dans etti
- Son dakika: YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu!
- Başkan Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı
- Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Vahdettin Köşkü'ne geldi
- Corona virüsünün Çin mutfağı ile ilgisi var mı? Corona virüsüne Çin yemekleri mi neden oluyor?
- Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı! CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a domuz gribi teşhisi
- Başkan Erdoğan'dan Merkel'i "şaşırtan" hediye! Tepkisi dikkatlerden kaçmadı
- Hileli dönere dikkat! Katkı maddeli döner nasıl anlaşılır?
- Müge Anlı'da şoke eden tecavüz detayı! Pınar Kaynak'ın annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradığını öğrenen baba dumur oldu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.