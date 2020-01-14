Müge Anlı'da son dakika Sedanur Güzel cinayeti gelişmesi! (14 Ocak 2020 Salı) Minik Sedanur cinsel istismara uğradıktan sonra... 14.01.2020 10:40

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sedanur Güzel gelişmesi milyonlarda buruk bir sevince neden oldu. 9 yaşındaki Sedanur Güzel, Kars’ın Kağızman İlçesine bağlı Paslı Köyündeki evinden, 16 Eylül 2018 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte erik toplamak için ayrılmış ardından esrarengiz şekilde kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 8.gününde ise 9 yaşındaki Sedanur Güzel, bir dere yatağında ölü olarak bulunmuştu. Tüm Türkiye’nin soluğunu tutarak takip ettiği Sedanur Güzel, cinayeti Müge Anlı sayesinde aydınlığa kavuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.